Эрдоган обвинил в поддержке терроризма, кроме Финляндии и Швеции, еще три страны

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не только Швеция и Финляндия поддерживают террористические организации. Это также делается в Германии, Франции и Нидерландах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Эрдоган в очередной раз выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку те "поддерживают террористические организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвления".

"Они (Финляндия и Швеция, - ред.) защищают эти террористические организации вместе с полициями Германии, Франции и Нидерландов. Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций. Нам пока не предоставили ни одного конкретного документа, который гарантировал бы обратное. Поэтому те, кто передает террористической организации оружие и технику, заслуживают звания террористического, а не правового государства", - заявил Эрдоган.

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