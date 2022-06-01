На восстановление Украины понадобятся сотни миллиардов долларов или евро, - Маасикас
Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я знаю, что украинское правительство усердно работает над планом восстановления, с национальным советом по восстановлению. Потребности, скорее всего, будут исчисляться сотнями миллиардов евро или долларов. Дискуссии со стороны ваших международных партнеров только начались: как собрать эти средства, как управлять ими в сотрудничество с Украиной. Конечно, должно быть сильное участие со стороны Украины. Никто не хочет и не может решать лучше вас, на что именно будут необходимы эти деньги", - сказал Маасикас.
Он подчеркнул, что технические и финансовые дискуссии на этот счет еще продолжаются.
"Еще одна политическая идея, которую тепло приветствуют - это идея президента Зеленского о партнерстве, что правительство или муниципалитет или даже крупная компания со стороны международных партнеров сможет внести вклад в украинский фонд с конкретной целью реконструкции конкретного муниципалитета или города. Это принесло бы гораздо больше причастности и помогло бы донорам понять, почувствовать это гораздо более непосредственно", - отметил Маасикас.
Он добавил, что формы такого побратимского партнерства еще должны быть выработаны.