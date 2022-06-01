РФ предлагали диалог, но она выбрала насилие, – генсек ОБСЕ Шмид

Международное сообщество, в том числе в рамках ОБСЕ, предлагало России разные варианты диалога, однако РФ сделала выбор в пользу насилия и действий вопреки своим обязательствам и нормам международного права.

Об этом заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Варианты для продолжения диалога были – в том числе через ОБСЕ. Однако Россия избрала насилие. Это не провал какой-то международной организации, а очевидный выбор одной страны действовать вопреки своим обязательствам и нормам международного права. Как следствие, мы сталкиваемся с вызовами, еще несколько месяцев назад немыслимыми. Это - вызов не только для ОБСЕ, но и для более широкой, многосторонней системы отношений", - заявила она, комментируя несостоятельность ОБСЕ предотвратить масштабное вторжение России в Украину.

По словам Шмид, она была в шоке, получив первые сообщения об открытом военном нападении РФ на Украину:

"Как и миллионы людей во всем мире, я была шокирована. Военное нападение России на Украину абсолютно ужасно. Последствия для народа Украины – тяжелые. И страдания, вызванные этим неспровоцированным насилием, огромны", - сказала генсек ОБСЕ.

Она отметила, что очень много усилий было направлено на поддержку диалога – во главе с США, НАТО, ЕС. Страны-участницы ОБСЕ также предложили отвергнуть все разногласия с целью продвижения всеобъемлющего диалога. А 8 февраля действующий глава ОБСЕ запустил инициативу Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности, которая имела целью способствовать укреплению доверия, прозрачности и сотрудничества.

"У России были варианты. Россия выбрала силу. Итак, сегодня мы переживаем войну, которая казалась немыслимой в Европе в ХХІ веке, с критическими последствиями для Украины, а также для остального региона ОБСЕ и за его пределами", - заявила Шмид.

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