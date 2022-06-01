Более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием, - опрос в приложении "Дія"
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В "Дії" завершился опрос об отношении к владению украинцами оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Глава МВД Денис Монастырский инициировал опрос о том, какой вариант владения оружием украинцы считают наиболее приемлемым.
25 мая опрос стартовал в "Дії".
1 июня опрос был завершен со следующими результатами:
- для специальных нужд (с особыми условиями хранения и без права ношения) – 19,43%
- для личной защиты (с правом ношения) – 58,75%
- против права на владение оружием – 21,82%.
В нем приняли участие 1 726 452 граждан.