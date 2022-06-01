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Более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием, - опрос в приложении "Дія"

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Более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием, - опрос в приложении "Дія"
В "Дії" завершился опрос об отношении к владению украинцами оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава МВД Денис Монастырский инициировал опрос о том, какой вариант владения оружием украинцы считают наиболее приемлемым.

25 мая опрос стартовал в "Дії".

1 июня опрос был завершен со следующими результатами:

- для специальных нужд (с особыми условиями хранения и без права ношения) – 19,43%
- для личной защиты (с правом ношения) – 58,75%
- против права на владение оружием – 21,82%.

В нем приняли участие 1 726 452 граждан.

Также читайте: 89% жителей запада и центра Украины хотят вступления в ЕС, 74% - в НАТО, - опросы. ИНФОГРАФИКА

Более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием, - опрос в приложении Дія 01
Более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием, - опрос в приложении Дія 02

Топ комментарии

  • Colt
    Та вже скільки зброї на руках, і ніхто нікого якось не перестріляв.
  • Stanislav Bryzhyk
    Черговий ідіот, ***. І що робити, якщо в віськоматі сказали 24.02: іди додому, позвонимо? І на цьому всьо? Пішком на фронт за пістолетом *********? А що робити жителям Херсона, Мелітополя і тд? З голими руками на танка кидаться? Чи чекать, поки буде як в Бучі?

    Іноді краже жувати, ніж говорити... кончене.
  • Український Крим
    Кожен має вільно володіти зброєю! І чим більше, тим краще! А якщо є вівці, які не хочуть, то їх примушувати ніхто не збирається...
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