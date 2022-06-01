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Враг оборудует на Херсонщине вторую и третью линии обороны, - Минобороны

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Враг оборудует на Херсонщине вторую и третью линии обороны, - Минобороны
Войска РФ в Херсонской области оборудуют вторую и третью линии обороны, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На Херсонщине противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи, в частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линии обороны. Есть частичный успех в Херсонской области, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений Вооруженных сил Украины", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что РФ осуществляет инженерное оборудование позиций, увеличивает огневые возможности войск на слобожанском направлении, снимает с сохранения вооружения, а также вводит резервы с территории России.

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  • Paul Foxen
    якщо ми в найближчий час не відвоємо своє. ми вже ніколи не відвоюємо, і не обманюйте себе. коли кацапи налагодять хоч якусь подобу життя там, а потім ще й офіційно анексують і включать в ядерну доктрину як і Крим...
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  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    А ніхто й не обманюється - Я своїй дружині відразу сказав - Бог покарає і людей, і Україну, бо після стількох жертв Майдану та війни люди обрали головним символом країни скомороха. Кров'ю вмиємося і ганьбою
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