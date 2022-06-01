Шкарлет – педагогам: Не сотрудничайте с оккупантами. Лучше преподавать онлайн

Министр образования и науки Сергей Шкарлет, комментируя продолжение учебного года оккупантами в Мариуполе до 1 сентября для тотальной русификации школ, заявил, что украинские педагоги в оккупации не обязаны работать.

Об этом Шкарлет сказал в эфире всеукраинского телемарафона 1 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, МОН в конце марта разработал алгоритм действий, как работать педагогам в оккупации, который есть у всех департаментов образования и науки.

"Преподаватели не обязаны идти на работу к рашистам, ни в коем случае не обязаны преподавать по их стандартам", – отмечает министр.

Шкарлет отметил, что Украина обеспечила педагогов "всеми возможностями преподавать по украинским стандартам в онлайн-формате".

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"У нас есть и Всеукраинская школа онлайн, электронные дневник и классный журнал, усредненное онлайн-расписание, виртуальные школы, например "Атмосферная школа" и "Оптима". Они дают возможность любому ребенку подключиться к занятиям, а преподавателю к их проведению бесплатно", – отметил министр.

В то же время он заверил, что ни один украинский педагог не пошел на сотрудничество с оккупантом.

"Первое зло – это преподавание на языке оккупанта, но еще большее зло – это преподавание по российским нарративам и стандартам. Там все пронизано неполноценностью нашего государства. Ни один из наших педагогов этого не допустил и не пошел на сотрудничество с оккупантом, я горжусь ими", – подчеркнул Шкарлет.

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Также глава МОН заявил, что заработные платы педагогам выплачивают в полном объеме два раза в месяц. Однако не всем. По его данным, сейчас в Украине 48 территориальных громад (10 тысяч педагогов), которые еще не получили зарплаты даже за апрель.

"Почему это происходит? Потому что у МОН нет прямого менеджмента в каждую школу. Школами занимаются местные органы власти или их учредители. Начисление заработной платы есть, а выплат – нет. Все потому, что например нет (на месте. – Ред.) руководителя, имеющего цифровую подпись или печать. Он должен формировать реестры для выплаты зарплаты", – пояснил Шкарлет.

Сейчас МОН пытается решить этот вопрос с руководителями военных администраций, заверил министр.