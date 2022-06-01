IKEA открывает отделы обмена и возвращения в РФ, однако продажа товаров остается недоступной

Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA с 1 июня открывает в РФ отделы обмена и возвращения. Для покупателей магазины по-прежнему останутся закрытыми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на официальном сайте компании.

"С 1 июня отделы Обмена и возвращения в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Продажа приостановлена на неопределенный срок, пожалуйста, следите за информацией на нашем сайте", - говорится в сообщении.

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