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Ощадбанк отменил "кредитные каникулы" и вернул услугу "рассрочка"

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Ощадбанк отменил "кредитные каникулы" и вернул услугу "рассрочка"
Государственный Ощадбанк с 1 июня возобновил начисление процентов по кредитам своим клиентам.

Об этом говорится в официальном заявлении учреждения, передает Цензор.НЕТ.

"Для финансовой поддержки клиентов Ощадбанк с начала войны не изменял размеры ранее установленных кредитных лимитов и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 июня клиентам Ощадбанка становится доступным приобретение товаров в рассрочку под 0,001% годовых по кредитным картам "Моя кредитка" и MORE в партнерских сетях.

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"Спрос на кредиты способствует возобновлению кредитования в целом по рынку. Клиентов, которые готовы кредитоваться и возвращать кредиты, достаточно много. В мае мы возобновили работу с партнерами и начали поэтапное возобновление кредитования – как потребительского, так и карточного", – отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.

В банке информируют, что максимальная сумма кредита – 100 тыс. грн, но не больше установленного лимита по карте, а срок кредитования составляет от 3 до 24 месяцев.

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Топ комментарии

  • Gal
    Не провокатор, а задав просте запитання - а що, в людей гроші з`явились? Ні? ну то яким хером вони мають ті кредити виплачувати. Форс мажор, чув? І, найголовніше, а що влада зробила і робить, щоб ту ситуацію виправити? А ніхрена,! Ну, хіба, відосіки...
    Ну і за зарплату не переживай, їм на хліб з ікрої вистачає, так що...
  • 911 911 b73befe0
    То ви мабуть і прицюєте в ощаді. І якраз відсутність грошей то і є причина не повертати кредит, бо кредит повертається грошима. Якщо людина втратила дім, роботу, може щей має дітей, то я не думаю що повернення кредиту це то що найбільше таку людину турбує.
  • Gal
    А що, війна вже закінчилась, все навколо запрацювало, в людей гроші з`явились... Правда їх навіть вже не харчі не вистачає, ну то таке, кому до того діло.
    Вчора мені телефонували з облгазу. Теща торік померла, в селі в хаті ніхто, не живе, газу максимум 2 м3 на місяць, а 242 грн в місяць, курва, за доставку заплати. І морди у виродків не потріскають... Якась така херня твориться - одні воюють, гинуть, волонтерять, багато хто ледве кінці з кінцями зводять, а в деяких вже в морди не влазить. А владі то похєр, вона відосіки знімає.
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