Ощадбанк отменил "кредитные каникулы" и вернул услугу "рассрочка"

Государственный Ощадбанк с 1 июня возобновил начисление процентов по кредитам своим клиентам.

Об этом говорится в официальном заявлении учреждения, передает Цензор.НЕТ.

"Для финансовой поддержки клиентов Ощадбанк с начала войны не изменял размеры ранее установленных кредитных лимитов и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 июня клиентам Ощадбанка становится доступным приобретение товаров в рассрочку под 0,001% годовых по кредитным картам "Моя кредитка" и MORE в партнерских сетях.

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"Спрос на кредиты способствует возобновлению кредитования в целом по рынку. Клиентов, которые готовы кредитоваться и возвращать кредиты, достаточно много. В мае мы возобновили работу с партнерами и начали поэтапное возобновление кредитования – как потребительского, так и карточного", – отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.

В банке информируют, что максимальная сумма кредита – 100 тыс. грн, но не больше установленного лимита по карте, а срок кредитования составляет от 3 до 24 месяцев.