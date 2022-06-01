Рашисты выпустили 6 ракет по Сумщине, данные о жертвах и разрушениях уточняются, - ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумщины.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады, Шосткинский район. Предварительно было выпущено 6 ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью нанесены ракетные и артиллерийские удары по Сумщине с территории России, - Живицкий