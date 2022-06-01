Россия увеличила темпы депортации мариупольцев, - Андрющенко

Россия увеличила темпы депортации жителей оккупированного Мариуполя в приграничные области. Это связано с невозможностью эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что за минувшие сутки из Мариуполя в фильтрационный пункт в с.Безымнное доставлено 355 человек, в том числе 32 ребенка. А из с.Безымянное в г.Таганрог (Россия) депортировано 324 человека, в том числе 27 детей.

"За последнюю неделю наблюдаем тенденцию увеличения количества депортированных лиц. Отчасти это связано с ротацией так называемых "государственных волонтеров" Молодой Гвардии, частично - с закрытием пути эвакуации к территории, контролируемой Украиной", - говорится в сообщении.

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