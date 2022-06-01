В Курском СИЗО нам сказали: "Здесь Бога нет", - украинские вертолетчики рассказали о плене

Украинские пилоты Иван Пепеляшко и Алексей Чиж были сбиты над Черниговщиной и больше месяца провели в российском плену. В СИЗО летчиков с переломами заставляли весь день стоять на ногах, а во время допросов избивали.

Об этом Пепеляшко и Чиж рассказали в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

Борт Чижа и Пепеляшко враги подбили 8 марта. Они выжили чудом, третий член экипажа, а также летчики из двух других сбитых россиянами вертолетов погибли.

Пленных с переломами ног доставили на территорию РФ. В конце концов, они оказались в СИЗО города Курска.

"Я не хочу говорить таких громких слов. Но мне кажется, что если есть ад на земле – это курское СИЗО", – рассказал Пепеляшко.

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По его словам, на входе у них забрали все вещи, в частности - крестики: "тут Бога нет", цитирует пилот. Прием состоял не только из обыска, вместе с ним была "массажная беседа".

Пепеляшко не уточняет, о чем идет речь, но добавляет, что после Бучи нет смысла надеяться, что с военнопленными россияне будут вести себя лучше, чем с мирным населением.

Оба прибыли в СИЗО еще в гипсе и на костылях. По их словам, раны из-за сырости в камерах гноились, а перевязок не было.

"Раненые пытались собирать выделения из загноений туалетной бумагой и делать ею же перевязки. Был один терпеливый парень, который всем делал перевязки: брал туалетную бумагу и как-то ее отмачивал. Но и бумага была лимитирована - 28 сантиметров на каждого в сутки. Поэтому мы пытались не превышать", – говорит Пепеляшко.

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В камере военнослужащие заботились друг о друге. По распорядку в СИЗО с 6.00 до 22.00 нельзя было лежать, в том числе раненым. Чижу и Пепеляшку сокамерники, тоже украинские пленные, отдавали два единственных сидячих места – "с переломом ноги долго не устоишь".

Но Пепеляшко даже сидеть было невыносимо: кроме поврежденной ноги у него еще был компрессионный перелом трех позвонков. Поэтому его укладывали на единственный квадрат пола, который не был виден в камеру наблюдения, и садились вокруг на корточках, чтобы лежащего не заметили в глазок.

"Все работники СИЗО очень профессионально работали в направлении ломки людей. Впервые я понял, что те книги, которые я читал, о ребятах, которые ничего не рассказывают и терпеливо сжимают зубы, не отвечая на вопросы, – это только в фильмах. В жизни так, к сожалению, не бывает. Держаться можно, но все же они умеют достигать своих целей", – поделился пилот.

14 апреля в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны по обмену военнопленными пилотов вывезли с территории РФ и доставили в Киев. Их ждет длительное лечение и реабилитация. Оба сейчас находятся в военном госпитале в Киеве и надеются вернуться на службу.