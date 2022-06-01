Оккупанты сосредоточились на штурме Северодонецка и окружении Лисичанска, - Минобороны

Основной целью российских захватчиков остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основной целью оккупантов остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание сухопутного коридора с временно оккупированным Крымским полуостровом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря. С целью сохранения сухопутного коридора между Ростовской областью и АР противник продолжает создание второго и третьего рубежей обороны на Южнобужском направлении, проводит инженерное оборудование позиций, увеличивает огневые возможности войск на Слобожанском направлении, снимает с хранения технику и вводит резервы с территории России", - отметил представитель министерства.

По его словам, на Донецком направлении ВСУ сдерживают наступление противника, который при поддержке авиации сосредоточился на захвате г.Северодонецк, окружении Лисичанска и выходе на административную границу Луганской области.

"С целью нанесения потерь и истощения личного состава наших войск противник ведет огонь вдоль всей линии столкновения, применяет минометы, ствольную артиллерию и РСЗО", - добавил Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Северодонецке тяжелая. ВСУ принимают все меры, чтобы не допустить окружения наших войск, - Мотузяник