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Оккупанты сосредоточились на штурме Северодонецка и окружении Лисичанска, - Минобороны

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Оккупанты сосредоточились на штурме Северодонецка и окружении Лисичанска, - Минобороны
Основной целью российских захватчиков остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основной целью оккупантов остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание сухопутного коридора с временно оккупированным Крымским полуостровом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря. С целью сохранения сухопутного коридора между Ростовской областью и АР противник продолжает создание второго и третьего рубежей обороны на Южнобужском направлении, проводит инженерное оборудование позиций, увеличивает огневые возможности войск на Слобожанском направлении, снимает с хранения технику и вводит резервы с территории России", - отметил представитель министерства.

По его словам, на Донецком направлении ВСУ сдерживают наступление противника, который при поддержке авиации сосредоточился на захвате  г.Северодонецк, окружении Лисичанска и выходе на административную границу Луганской области.

"С целью нанесения потерь и истощения личного состава наших войск противник ведет огонь вдоль всей линии столкновения, применяет минометы, ствольную артиллерию и РСЗО", - добавил Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Северодонецке тяжелая. ВСУ принимают все меры, чтобы не допустить окружения наших войск, - Мотузяник

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Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    пока его будут брать пройдет неделя вторая может и 3,всетаки высота,а там подойдет арта и уже не стесняясь по выпаленым кацапами городам можно артой бить,а не сопли размазывать что там пару сотень ватоголовых осталось,при норм количестве снарядов отбиваться они будут норм,с херсоном посложнее будет
  • Анатолий К 65c6a92d
    А де браві Боневтік, абдристович? Немає? Знову завтра будуть звинувачення США та Німеччини, що не дали зброї?
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    куди не будь до середини.

    А потім переговори щодо капітуляції і нарешті бажання Боневтіка зазирнути в очко путіна виповниться.

    Він наш вирок - попередив у 2019-му чесно, а ми подумали що це він Порошенко
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