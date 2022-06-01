Никто в цивилизованном мире не купит сталь, которую Россия украла с мариупольских заводов, – гендиректор "Каметстали" Липпа

Сталь мариупольских предприятий Азовсталь и ММК им. Ильича, которую россияне украли у компании Метинвест, не купит никто в цивилизованном мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую уверенность выразил генеральный директор предприятия "Каметсталь" Дмитрий Липпа.

Он подтвердил: оккупанты действительно отгружают украденную продукцию в направлении РФ.

"К сожалению, действительно, оккупанты отгружают сталь из Азовстали и ММК им. Ильича на территорию Российской Федерации. Мы тоже получаем из Мариуполя такую информацию. Мы с коллегами говорим, что лучше бы эта сталь была плохого качества, чтобы они не могли ею воспользоваться" , – мрачно шутит он.

Липпа заверил: компания Метинвест Ахметова и Новинского готовится к юридическим искам не только по поводу украденной продукции, но и по поводу активов, которые были утрачены в результате боевых действий. Что касается похищенной стали - то Россия не сможет ее продать нигде в цивилизованном мире.

"Сталь используется для строительства и машиностроения. Нормальные, цивилизованные клиенты не рискнут покупать сомнительную сталь, которая неизвестным образом появилась на рынке. Поэтому 100% эта сталь не попадет в нормальные страны - возможно, она будет использована в России", - резюмировал он.

Как известно, российские мародеры в Мариуполе частично разблокировали порт и начали загружать корабли украденной на предприятиях металлопродукцией. По информации директора ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игоря Барского, по состоянию на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн. дол.

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