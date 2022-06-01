Генерала Дворникова, командующего войсками РФ в Украине, не видно две недели, - New York Times

Генерал Александр Дворников по прозвищу "Мясник Алеппо" исчез из поля зрения. В течение двух недель он нигде не появлялся, из-за чего возникли предположения, что он больше не руководит российскими оккупационными войсками в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание The New York Times.

Дворникова назначили командующим, чтобы улучшить положение армии РФ и добиться хоть какого-нибудь успеха. Он вступил в должность примерно в первой половине апреля. Тогда уже было ясно, что первоначальный план России в Украине провалился.

"Вскоре после своего прибытия генерал Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и сухопутные подразделения координировать свои атаки, сообщили американские официальные лица. Но в последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников размышлять о том, остается ли он во главе военных действий", - сказано в материале NYT.

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Возможно, Дворникова втайне отстранили от командования. Хотя генерал и пытался наладить совместную работу подразделений, никаких стратегических успехов он не добился. В той же статье NYT отмечает, что Дворников не изменил характер русской армии, во многом наследующей советскую военную доктрину.

В середине мая стало известно об участии Путина в командовании войсками РФ в Украине. По данным The Guardian, президент принимал тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала. Может быть, он полностью взял контроль над армией.

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