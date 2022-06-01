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В Госдуме заявили, что благодаря новой тактике "практически перестали терять людей" во время войны в Украине

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В Госдуме заявили, что благодаря новой тактике "практически перестали терять людей" во время войны в Украине
Россия "практически перестала нести потери" во время войны в Украине – это якобы результат изменения подхода к ведению боевых действий.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы практически перестали терять людей. Последние цифры, обнародованные Минобороны в марте, – 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и объясню почему. Сейчас, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это - результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий", – заявил Картаполов РИА Новости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,7 тыс. человек, 208 самолетов, 175 вертолетов, 1361 танк и 3343 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Ми помітили, нещодавно навіть ювілей був - 30 тисяч гарних руzьких
  • secret secret_too
    тактика проста: не вести облік
  • Maxim Ak-Murza
    Так они людей никогда и не теряли.
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