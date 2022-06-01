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Украинцы заверили нас, что они не будут использовать ракеты против целей на территории РФ, - Блинкен

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Украинцы заверили нас, что они не будут использовать ракеты против целей на территории РФ, - Блинкен
Украина не будет использовать ракетные системы, которые ей предоставят США, для нанесения удара по территории РФ.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы заверили нас, что они не будут ее использовать против целей на российской территории. Есть доверие между Украиной и США. Даже раньше президент Байден очень четко заявлял президенту Путину, что сделают США, если будет эта агрессия.

Хотим четко отметить, что это было прямо сказано от президента Байдена – Путину. Россия решила совершить эту агрессию, несмотря на все усилия, которые длились много месяцев, они начали этот конфликт", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Цікаво, чи була взагалі така війна в історії, коли одній країні було заборонено наносити удари по аргесору?
  • Бенина Мама
    Поскольку Крым- это Украина, то по Севастополю и парашному флоту с керченским мостом можно и нужно. Главное ракеты нужные получить вместо закатанного в асфальт "Грома".
  • Welt Schmerz
    ...але це не точно.
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