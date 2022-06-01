Российские оккупанты на юге Украины похищают людей, переодевшись в форму ВСУ, - ОК "Південь"
Об этом сообщает спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очередные провокации с переодеванием рашисты устраивают в оккупированных населенных пунктах. Вырядившись в форму Вооруженных сил Украины, они ходят по домам жителей сел Херсонщины и расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверительно начинает рассказывать, думая, что помогает своим, хватают и увозят в неизвестном направлении без объяснений и связи", - отметил Назаров.
Вероломству и применению запрещенных методов и форм ведения войны самой позорной армией мира нет предела, констатировал он.
Кроме того, захватчики также пытаются уловками с оформлением мобильных карт крымского оператора выманить у граждан их паспортные данные для фальсификации запланированного будущего псевдо-референдума.
Спикер ОК "Південь" отметил, что состав корабельной группировки вражеских сил в Черном море не претерпел изменений. А вот вражеские мины море продолжает выносить к берегам Одесской области. Уже четвертая морская мина за двое суток обнаружена недалеко от одного из пляжей области. Специалисты корабельной подрывной команды Военно-Морских сил подрывают их прямо в море – на безопасном расстоянии от берега.