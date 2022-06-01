Путин, начав войну с Украиной, недооценил возможности украинцев защищаться и единство союзников в их поддержке - Столтенберг

Президент России Владимир Путин, начав войну против Украины, совершил стратегическую ошибку, недооценив возможности украинцев защищаться и способность союзников поддерживать Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Путин сделал стратегическую ошибку – он целиком и полностью недооценил силу, волю и способности украинского народа и украинской армии защитить себя, и недооценил единство союзников и партнеров НАТО поддержать Украину", - сказал он в среду в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась в рамках его визита в США.

Столтенберг уверен в необходимость продолжать поддерживать Украину, так как "альтернатива – не поддерживать Украину". "Это позволит президенту Путину победить. Это будет опасно для всех нас, и цена, которую нам придется заплатить, буде выше, чем сейчас инвестировать в поддержку", - сказал генсек НАТО.

Отвечая на вопрос о возможном окончании этой войны, Столтенберг сказал: "Войны нельзя предвидеть. Мы были способны предвидеть нападение, но как эта война будет продолжаться – предвидеть трудно. Но то, что мы знаем наверняка, так это то, что все войны заканчиваются за столом переговоров. И об этом четко заявил президент Зеленский. Но то, что происходит за столом переговоров также полностью зависит от ситуации на поле боя. И это то, что мы делаем – мы поддерживаем их в их праве защищать себя. Я уверен и доверяю политическому руководству Украины в том, чтобы принимать тяжелые решения в отношении переговоров и с чем соглашаться, когда переговоры начнутся".

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