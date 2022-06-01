Венгрия, освобожденная от нефтяного эмбарго относительно российской нефти, требует снять санкции с Кирилла

Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, поддержавший "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции", - пишет издание.

По данным журналистов, Венгрия также подняла незначительные технические вопросы, связанные с запретом на нефть.

"По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами пока неясны", - добавляют в агентстве.

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