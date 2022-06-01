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Зеленский наградил орденами Ярослава Мудрого польских политиков Ярослава Качиньского и Моравецкого

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Зеленский наградил орденами Ярослава Мудрого польских политиков Ярослава Качиньского и Моравецкого
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого II степени председателя совета министров Республики Польша Матеуша Моравецкого и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Награды присваиваются за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении президента.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Херсонской области со стороны Днепропетровщины освобождены более 20 населенных пунктов,- глава ОВА Геннадий Лагута. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.
  • Only
    Полякам величезна подяка за підтримку!

    Сподіваюсь, що це і для всіх простих людей відзнака!
  • Підлога Маккартні
    Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
    Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
    органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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