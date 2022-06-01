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Оккупанты из Кинбурнской косы обстреляли "Градами" Очаков, - ОК "Південь"

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Оккупанты из Кинбурнской косы обстреляли "Градами" Очаков, - ОК "Південь"
Оккупанты из Кинбурнской косы из РСЗО "Град" обстреляли город Очаков Николаевской области.

Об этом сообщило оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для коррекции огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники.

В результате удара разрушен частный дом, существенно поврежден портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно. Пожар удалось потушить. По предварительной информации, ранения получил один человек.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
    Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
    органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
  • Денис Дмитриенко
    твари они и везде твари - рука не дрогнет убить руского...
  • izzabaru
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