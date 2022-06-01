Оккупанты из Кинбурнской косы обстреляли "Градами" Очаков, - ОК "Південь"
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Оккупанты из Кинбурнской косы из РСЗО "Град" обстреляли город Очаков Николаевской области.
Об этом сообщило оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что для коррекции огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники.
В результате удара разрушен частный дом, существенно поврежден портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно. Пожар удалось потушить. По предварительной информации, ранения получил один человек.