Оккупанты из Кинбурнской косы обстреляли "Градами" Очаков, - ОК "Південь"

Оккупанты из Кинбурнской косы из РСЗО "Град" обстреляли город Очаков Николаевской области.

Об этом сообщило оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для коррекции огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники.

В результате удара разрушен частный дом, существенно поврежден портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно. Пожар удалось потушить. По предварительной информации, ранения получил один человек.

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