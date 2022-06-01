На Херсонщине ВСУ уже освободили более 20 населенных пунктов, - ОВА
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На Херсонщине со стороны Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов.
Об этом глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Со (стороны) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов", - сказал Лагута.
Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.
Также Лагута отметил, что Херсонщину покинули около 50% населения.