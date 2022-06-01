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На Херсонщине ВСУ уже освободили более 20 населенных пунктов, - ОВА

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На Херсонщине ВСУ уже освободили более 20 населенных пунктов, - ОВА
На Херсонщине со стороны Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов.

Об этом глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со (стороны) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов", - сказал Лагута.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.

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Также Лагута отметил, что Херсонщину покинули около 50% населения.

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Борислав Береза, з окопу:
    "Феерический мудак и одновременно Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, который сбежал в первые же часы из области, как сцыкло, в эфире национального телемарафона заявил, что со стороны Днепропетровской области были освобождены более 20 населенных пунктов региона.
    В вечерней сводке Генштаба об этом ни слова. Потому что так надо. Но мудак, который сбежал и бросил область пытается хвйповать и говорит то, что не надо говорить по многим причинам. Задолбали эти хайпожоры. Пусть лучше расскажет, как сбежал и почему русня прошла через Чонгар? Или про это он будет молчать? Лучше пусть молчит о другом".
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Дуже дуже дякую...(вибачте за егоізм)
    Віримо в ЗСУ
  • 5 копійок
    Зелений зрадник здав Херсон без бою, а тепер воїни кладуть свої життя щоб його звільнити.
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