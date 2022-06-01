Никто из ключевых партнеров не давит на Украину с целью проведения переговоров с РФ, - Кулеба

Никто из ключевых партнеров не давит на Украину с целью проведения переговоров с РФ и без победы над ней

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфкс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть такое, но они не представляют самые влиятельные страны мира. И никто из наших ключевых партнеров – ни в Северной Америке, ни в Европе – такую ​​позицию не занимает. Ту линию, которую вы озвучили, именно пытаются гнуть потребители украинского зерна, которые поначалу много говорят о том, как они любят Украину, как они ее поддерживают, как им жаль, что все это происходит, а потом говорят, переводя с дипломатического на человеческий: "Нам все равно как, главное - привезите нам то, что нам нужно для того, чтобы накормить людей", - сказал Кулеба.

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