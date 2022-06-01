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Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из РСЗО "Торнадо", - ОВА

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Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из РСЗО "Торнадо", - ОВА
Российские войска 1 июня обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области из РСЗО "Торнадо".

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо". Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем.

На месте работают спасатели. Их работу усложняет непогода", - написал Резниченко в телеграмм-канале.

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  • Владимир Бений 4ae0e923
    все правильно и умно сказано. только одно никогда не было . они никогда не были народом Бога и никогда ими не будут.
  • Александр Стороженко
    Погибло, все погибло! Умерло все, и мы умерли, бродим, как живые трупы и мертвые души. До сих пор ничего я не понимаю, мой ум отказывается вместить. Была могучая держава, нужная друзьям, страшная недругам, а теперь - это гниющая падаль, от которой отваливается кусок за куском на радость всему слетевшемуся воронью. На месте шестой части света оказалась зловонная, зияющая дыра. Где же он, великодушный и светлый народ, который влек сердца детской верой, чистотой и незлобивостыо даровитостью и смирением? А теперь - это разбойничья орда убийц, предателей, грабителей, сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и скотстве. Совершилось какое-то черное преображение, народ Божий стал стадом свиней[

    С Булгаков

    Почти 100лет прошло как эти слова были написаны, а в России так ничего и не изменилось
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