Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из РСЗО "Торнадо", - ОВА

Российские войска 1 июня обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области из РСЗО "Торнадо".

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо". Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем.

На месте работают спасатели. Их работу усложняет непогода", - написал Резниченко в телеграмм-канале.

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