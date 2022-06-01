Италия готова помочь с разминированием Черного моря для экспорта зерна из Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что страна надеется на лидерскую роль ООН в вопросе открытия коридоров для экспорта зерна из Украины и готова помочь с разминированием.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в выступлении в парламенте, изложение которого приводят на сайте миссии Италии при ООН.

Луиджи Ди Майо отметил, что Италия продвигает идею создания морских коридоров для экспорта продовольствия из Украины через украинские порты, прежде всего пшеницы.

"Италия уже выразила готовность участвовать в работах по разминированию и надеется на центральную роль ООН, и, возможно, других партнеров, таких как Турция, для эффективной разработки и координации операций", - отметил глава МИД Италии.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина работает над организацией операции под эгидой ООН и при участии флотов партнеров, чтобы создать безопасный морской коридор для украинского зерна.

Как известно, из-за того, что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна и растительного масла и экспорт осуществлялся преимущественно морем, блокада Россией черноморских портов грозит глобальным ростом цен на эту продукцию и дефицитом в ряде стран Африки и Ближнего Востока.

На минувшей неделе в МИД РФ заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия. США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.

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