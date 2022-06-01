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Италия готова помочь с разминированием Черного моря для экспорта зерна из Украины

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Италия готова помочь с разминированием Черного моря для экспорта зерна из Украины
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что страна надеется на лидерскую роль ООН в вопросе открытия коридоров для экспорта зерна из Украины и готова помочь с разминированием.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в выступлении в парламенте, изложение которого приводят на сайте миссии Италии при ООН.

Луиджи Ди Майо отметил, что Италия продвигает идею создания морских коридоров для экспорта продовольствия из Украины через украинские порты, прежде всего пшеницы.

"Италия уже выразила готовность участвовать в работах по разминированию и надеется на центральную роль ООН, и, возможно, других партнеров, таких как Турция, для эффективной разработки и координации операций", - отметил глава МИД Италии.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина работает над организацией операции под эгидой ООН и при участии флотов партнеров, чтобы создать безопасный морской коридор для украинского зерна.

Как известно, из-за того, что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна и растительного масла и экспорт осуществлялся преимущественно морем, блокада Россией черноморских портов грозит глобальным ростом цен на эту продукцию и дефицитом в ряде стран Африки и Ближнего Востока.

На минувшей неделе в МИД РФ заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия. США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Никакого зерна пока Европа и США не дадут обещанные дальнобойные системы. А голодных мальчиков в трусиках пускай кормит ООН которое нас 8 лет кормило озабоченностями
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Они Одессу разминировать собрались? Может, ещё и разоружить украинских солдат вдобавок, чтобы голодающие страны третьего мира нажрались украинской пшеницы?

    Я, конечно, за то, чтобы накормить голодных, но точно не ценой захвата Одесской области орками.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    один ребенок сказал: пусть не гоняют корабли с украденным украинским зерном из иностранных портов, а наоборот, принимают, а потом арестовывают, разгружают зерно, продают голодающим, а деньги - Украине
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