Новости • Агрессия России против Украины, Война

4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и противотанковое оружие, - Пентагон обнародовал список вооружения, которое передается Украине

22 12286
4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и противотанковое оружие, - Пентагон обнародовал список вооружения, которое передается Украине
США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых в последнюю неделю шли активные обсуждения, а также другое оружие и оборудование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Пентагона, в новый пакет военной помощи на 700 млн долларов вошли:

четыре HIMARS;

четыре вертолета Ми-17;

1000 ракет к противотанковым системам Javelin;

15 тактических машин;

5 противоартиллерийских радаров;

2 радиолокационные системы воздушного наблюдения;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

запчасти и оборудование.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    4 химарса єто пока только для обучения и наверное чтобы до змеиного достать,так надо имхо штук 20 для перелома на одном направлении
  • Olga Sverdlo
    4 от США. Ещё 4 похожих передают немцы.

    Это довольно точное оружие. Площади никто выжигать не будет. Будут точечные удары по складах и скоплениях в полосе 50 км от фронта.

    У нас целая ракетная бригада щас практически безоружная. Точки-у скорее всего уже на исходе. Им критически необходим такой девайс
  • Mykola Trofimenko
    А де написано що саме чотири HIMARS? На сайті начебто "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition", кількість не вказана.
    До речі, "запчастини та обладнення" - це не як поляки з "запчастинами" для літаків?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости