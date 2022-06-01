4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и противотанковое оружие, - Пентагон обнародовал список вооружения, которое передается Украине
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США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых в последнюю неделю шли активные обсуждения, а также другое оружие и оборудование.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Пентагона, в новый пакет военной помощи на 700 млн долларов вошли:
четыре HIMARS;
четыре вертолета Ми-17;
1000 ракет к противотанковым системам Javelin;
15 тактических машин;
5 противоартиллерийских радаров;
2 радиолокационные системы воздушного наблюдения;
6 тысяч единиц противотанкового оружия;
запчасти и оборудование.