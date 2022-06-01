Украина может получить из Греции более 100 советских БМП-1А1, - СМИ

По информации немецкого издания Die Welt, ФРГ предлагает Украине бронетранспортеры БМП-1А1 советских времен, проданные Греции почти 30 лет назад, вместо современных моделей Marder.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В 1994 году ФРГ передала Греции сотни бронетранспортеров БМП-1А1 из бывших запасов ГДР. Теперь старички-танкисты с пестрой историей должны помогать Украине в войне с наступающими российскими войсками. В ходе так называемого кругового обмена Германия договорилась с Грецией, что боевые машины пехоты из бывших запасов Национальной народной армии (ННА) будут доставлены через Афины в Украину, а по данным Минобороны Греции, Афины взамен получат "столько же" боевых машин пехоты Marder", - пишет издание.

БМП-1А1 основаны на советской конструкции 1960-х годов, но могут использоваться украинскими Вооруженными силами без особой подготовки, пишет издание. ВС РФ используют базовую модель БМП-1, и Украина уже уничтожила несколько таких БМП.

В сообщении отмечается, что 28 лет назад Германия продала Греции 501 такую машину,однако часть из них была перепродана или уничтожена и, по оценкам военных экспертов, на вооружении Греции все еще находится около 100 БМП-1. Греческие СМИ говорят о максимум 200 экземплярах.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявили о круговом обмене с греческими вооруженными силами. Детали будут проработаны в ближайшем будущем между министерствами обороны в Афинах и Берлине, чтобы "как можно скорее ввести соглашение в действие".

При этом Die Welt подчеркивает, что Киев, кроме старых БМП, хочет и современное западное оружие.

"Еще окончательно не ясно, каково точное количества и как выглядит бизнес-модель с производителем Marder Rheinmetall. Босс Rheinmetall Армин Паппергер уже объявил 10 мая, что в течение трех недель он сможет поставить по крайней мере первые образцы из общего количества около 100 Marder и что помимо Украины будут и другие заинтересованные стороны. Для немецкой военной промышленности не за горами историческая сделка по круговому обмену, когда бывшие страны Восточного блока поставлят бывшее советское оружие в Украину и будут оснащены западным вооружением в качестве компенсации", - говорится в статье.

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Издание напомниает, что в начале апреля Германия уже также одобрила поставку Киеву 58 бронетранспортеров БМП-1 Чехии. Также недавно был опубликован еще один круговой обмен: правительства Германии и Чехии договорились, что Германия поставит 15 танков Leopard 2A4 из промышленных запасов в Чехию, а затем еще до 50 Leopard 2A7 в Чехию, а Чехия поставила в Украину советские танки Т-72, БМП-1 и гаубицы "Дана".