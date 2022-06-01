Украина и Польша создадут совместное оборонное предприятие по производству оружия и техники

Украина и Польша планируют создать совместное оборонное предприятие по производству оружия и военной техники.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе совместного с главой правительства Польши Матеушем Моравецким брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Был подписан Меморандум о создании совместной польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями наших стран. Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению как оружия, так и военной техники, других комплектаций", - сказал Шмигаль.

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Он отметил, что предприятие выведет оборонное сотрудничество Украины и Польши на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонного оружия.