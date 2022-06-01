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Коллекционные почтовые марки "Горящая Москва" выпустили в африканской Республике Нигер. ФОТО

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Марки "Горящая Москва" из серии "Военные корабли" выпустила Республика Нигер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте для коллекционеров Bomarka.

Вышло два блока - с одной маркой и с четырьмя - на которых изображен подбитый украинскими военными российский крейсер "Москва", остров Змеиный, ракетный комплекс "Нептун" и украинский воин, говорящий известную фразу о русском военном корабле. На сайте есть информация, что дата выпуска марок – 27 мая 2022 года.

Коллекционные почтовые марки Горящая Москва выпустили в африканской Республике Нигер 01

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Коллекционные почтовые марки Горящая Москва выпустили в африканской Республике Нигер 02

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Топ комментарии

  • vterra w
    оце красавчікі)
    правильний підхід
  • Хтось Інший
    Тролінг 80-го рівня... 😂
  • Nov
    Обалдеть)
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