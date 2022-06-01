Офис президента: решения Порошенко стали одной из причин полномасштабной войны

Одной из причин полномасштабного вторжения России в Украину стали решения политического руководства, принятые в 2015-2016 годах, когда президентом был Петр Порошенко, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос об обнародовании показаний пророссийского нардепа Виктора Медведчука против экс-президента, передает Цензор.НЕТ.

"В течение года в отношении Порошенко происходили следственные действия. И они просто доведены до конца. Возник вопрос – нужно ли это обнародовать? Безусловно, нужно. Потому что одна из причин этой войны – в решениях политического руководства Украины 2015-2016 годов. Это попытка сыграть на две стороны, усидеть на двух стульях, обмануть собственную страну, вместе с тем торгуя с Россией, ведь тогда в России и поняли, что у власти в Украине - барыга, что с этой страной можно легко разобраться, что она продается, что Порошенко зарабатывает на крови. Тогда как Медведчук все напрямую регулировал.

Далее, ключевой подозреваемый – Медведчук называет конкретные фамилии, рассказывает о конкретных схемах, показывает, как работал и какие разрешения получал, какие административные ресурсы были задействованы. Вызвать на допрос названные лица – это обычная юридическая практика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обратился к Зеленскому с открытым письмом: В чьих интересах останавливать меня на границе?

Скажу больше: я хотел бы, чтобы хотя бы раз мы довели до конца уголовное дело, в рамках которого должны быть названы элементы войны, ее причины, в частности персональные – почему она началась в 2014 году? Помните очень интересный эпизод, когда в Крыму выходил один субъект, которому Порошенко присвоил героя Украины? Сбросивший оружие, по сути, предал страну, отказался сопротивляться – и это также является причиной войны. Хорошо бы еще вышел. Я понимаю, разные обстоятельства случаются. Однако его "подняли на флаг" и дали героя.

Итак, было показано, что нужно отказаться от сопротивления, унизить свою страну – а потом ты будешь героем. И все это сделал субъект, который на сегодняшний день является фигурантом уголовного дела. Давайте уже начнем все это разбирать? Это уже не вопрос политики. Порошенко очень любит называть кого-нибудь изменником, играть в свои игры. Так иди, пожалуйста, теперь отвечай", – рассказал Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предоставленная Медведчуком информация по "угольному" и "трубному" делам подтверждает собранные ранее доказательства, - Баканов

"Причин войны гораздо больше. Это - одно из направлений, которое спровоцировало войну. Да, была попытка легализовать их через "Минск-2". Это написание того количества и той последовательности пунктов, которые были неприемлемы для Украины. Подписывая их, Порошенко заранее знал, что это направление будет конфликтным, нельзя реализовать все пункты "Минска", но он это сделал.

Одна из причин войны - формирование гигантского пророссийского конгломерата под условным названием "Медведчук". Он не просто некий коррупционный менеджер. Через него долгое время в Украину заходили ресурсы для формирования пророссийских позиций. Причем не просто в рамках пророссийской конкуренции, а с тех позиций, что Украина должна стать на колени перед Россией, признать ее право аннексировать Крым, убивать людей на Донбассе, заходить в Украину в любой момент, формировать свое марионеточное правительство.

Нам повезло, что Медведчук настолько бездарен. Нам повезло, что его ненавидели. А представьте, если бы он был намного больше продаваемым обществу? Мы бы имели сегодня треть парламента и правительства под эгидой пророссийских сил. Причем каких? Тех, кто всегда страдал экспансионизмом и шовинизмом. Которые бы всегда говорили, что Украины, как в концепции Путина, не существует.

Мы хотим получить ответы на вопрос: как получилось, что Медведчук стал энергетическим и медийным олигархом? Более того, он стал к тому же политическим фаворитом. Это ведь не так. Это и есть одна из причин войны, но не ключевая. Причин много", - добавил Подоляк.

Напомним, что задержанный СБУ Медведчук рассказал о схемах вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса.

Описывая суть схем, Медведчук сообщил, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

В "Европейской солидарности" опровергли обвинения в адрес лидера политсилы.