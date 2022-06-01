Россияне анонсировали удары по объектам гражданской инфраструктуры Шостки в Сумской области

Российское Министерство обороны заявило, что Киев собирается обстреливать американскими ракетами территорию РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

В сообщении отмечается: "По данным Минобороны РФ, в ближайшее время в город Шостка Сумской области ожидаются поставки из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории РФ непосредственно из жилых районов города.

Этими действиями украинские военные рассчитывают спровоцировать ВС России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожению украинского мирного населения".

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