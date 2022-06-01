Британия отправит Украине американские РСЗО, но нужно разрешение США, - Politico
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Великобритания попросила США подписать план отправки передовых ракетных систем средней дальности в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня утром поговорил с Байденом о передаче американских реактивных систем залпового огня M270.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Завтра после встречи состоится обсуждение между министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил источник.
Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства. США должны официально одобрить этот шаг через экспортные правила.