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Украина получит еще три дивизиона польских самоходных гаубиц Krab

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Украина получит еще три дивизиона польских самоходных гаубиц Krab
Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех дивизионов самоходных артиллерийских установок Krab.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dziennik.pl.

В часности, стороны договорились о поставках около 60 самоходных гаубиц. Стоимость контракта оценивается в 700 млн долларов.

Ожидается, что артиллерия поступит в Украину в ближайшие месяцы.

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Польские артиллерийские установки, которые заказала Украина, будут производиться на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью оборонного концерна Польши. Поставки будут происходить постепенно, поскольку производственная мощность завода составляет 20-30 единиц в год.

Это первый экспортный заказ этих артиллерийских установок.

Напомним, накануне стало известно, что Польша отправит украинским военным 18 гаубиц Krab.

Топ комментарии

  • Green sheet
    Может с поляками еще и Вильху и Гром-2 довести до ума и начать массовое производство?
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Полякам ОГРОМНЫЙ респект! Восполняют неоправданные обещания своих коллег по НАТО.
  • Beer Bear
    Поляки!Держите краба!
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