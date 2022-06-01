17% бизнеса в Украине приостановило свою деятельность из-за войны, - Минфин

С начала российского вторжения порядка 17% бизнеса в Украине приостановило свою деятельность, до 30% – частично утратили активность по сравнению с довоенным состоянием.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если ориентироваться на внутренний опрос бизнеса, на данные которого опирается и Нацбанк, то сейчас 17% бизнеса по Украине приостановило свою деятельность. И до 30% частично утратили активность по сравнению с довоенным состоянием", – сообщил Марченко.

По словам министра, в марте ситуация была гораздо хуже.

"В апреле и мае мы видим, что деловая активность в стране оживляется и бизнес постепенно возобновляет деятельность. Пока малый и средний бизнес (I–III группы) может не платить налоги. Например, III группа вместо 5% платит 2%. К тому же эта группа максимально расширена – и такой налог с оборота может платить чуть ли не весь бизнес", - отметил Марченко.

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"Сейчас наш месседж для бизнеса прост: возобновляйте свою деятельность, продолжайте работать, платите налоги. И это очень важно, потому что налоги идут, в первую очередь, на поддержку украинской армии. Если мы хотим выиграть в войне с РФ, бизнес должен быть солидарен с государством и выполнять эту функцию", - подчеркнул глава Минфина.