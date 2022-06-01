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Шестой пакет санкций имеет опасный прецедент, - Кулеба

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Шестой пакет санкций имеет опасный прецедент, - Кулеба
Шестой пакет санкций Европейского Союза против рф имеет исключение для отдельных стран, что является опасным прецедентом.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью на телемарафоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом решении есть позитив и есть опасный прецедент. Позитив в том, что все-таки дожали, потому что очень тяжело рождалось это нефтяное эмбарго. Опасный прецедент в том, что было найдено решение, по сути создавшее отдельный режим для стран, получающих нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба", - сказал министр.

Кулеба отметил, что принятие пакета было задержано из-за давления Венгрии, которая будет получать нефть вместе с Чехией и Словакией.

"Опасность в том, что теперь, обсуждая какие-либо санкции, создан прецедент, когда в каких-то странах создается отдельный режим. Нет стопроцентного единства, есть определенное такое гибкое единство", - предостерег глава МИД.

В то же время министр оценил исключение в шестом пакете как достойное того, потому что в общей сложности 90% нефти из рф попадет под эмбарго.

"Действительно шестой пакет является мощным, две горчинки в этой истории – это время, которое это заняло, и вот этот прецедент по созданию отдельного режима для некоторых стран", - подытожил глава украинской дипломатии.

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Топ комментарии

  • Михаил Филоненко 495c73a6
    А у Заходу крани від фінансової допомоги нам, тому ми маємо «чемно» себе вести.
  • Mykola Trofimenko
    Кулеба, не забувай через кого ця "Дружба" проходить, всі краники то у нас
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Ну так скажи венграм что они не дают права на провоз оружия через их терреторию ( ну это их право ), а Украина не дает возможности агрессору зарабатывать деньги на оружие , а посему кердык нефтепроводу.
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