Власти Киевщины ужесточают контроль за соблюдением комендантского часа, - Кулеба

В Киеве и области усиливают контроль за соблюдением комендантского часа, потому что в регионе работают вражеские диверсионные группы. Правоохранители будут тщательнее проверять людей на улице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Мы усиливаем контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранительные органы еще более тщательно следят, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков. Это связано с вашей безопасностью. В области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций никуда не исчезли", - сказал руководитель Киевской ОВА.

Он напомнил, что в области действует комендантский час – с 23:00 до 5:00.

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