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На Львовщине россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре, 5 человек ранены, - ОВА

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На Львовщине россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре, 5 человек ранены, - ОВА
Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал информацию о взрывах в области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

Козицкий отметил: "На Львовщине действительно раздались взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше".

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Позже он добавил: "Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены. Информации о погибших на данный момент нет Информация уточняется".

Позже он написал: "Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизни нет".

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    когда уже антохе херащенко оторвут язык????
    оно уже такое нагавкало....только шо координат не дало...и то...считайте дало!!! казляра...
    (это я о том, шо этот мудозвон уже указал место и пояснил почему именно туда...тварь...наводчик)
  • Rostyslav Komarnytsky
    Одне мжу сказати точно - такий удар без коригувпльників не можливий. Як і сам вбір цілі без діючого активного агента. Сподіваюся, це розумію не лише я.
  • Оксана Гурай b549467a
    Єдине що скажу у воєнний час має існувати поняття воєнна таємниця. Не треба трубити у всі труби про те хто нам дає зброю яку скільки куди коли як і де.Бо чим більше такої інформації тим більше обстрілів.І не уточнюйте де саме той тунель і що з ним сталося. Хай здохнуть наші вороги.
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