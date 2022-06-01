Сборная Украины обыграла на выезде Шотландию и вышла в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где встретится с Уэльсом. ВИДЕО

Сборная Украины в поединке 1/2 финала плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 по футболу обыграла в Глазго сборную Шотландии со счетом 3:1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы на счету Андрея Ярмоленко (33 минуты), Романа Яремчука (49) и Артема Довбика (90+). В шотландцев отличился Макгрегор (79).

Отметим, что матч Шотландия-Украина не состоялся 24 марта из-за военного вторжения РФ в Украину.

Теперь наша сборная сойдется в финале плей-офф с командой Уэльса 5 июня в Кардиффе, где определится последний, 13-й от Европы участник ЧМ-2022.

XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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