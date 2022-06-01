США планируют продать Украине четыре беспилотника "MQ-1C Gray Eagle", которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, - Reuters

Администрация Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования на поле боя против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Reuters сообщили три человека, знакомые с ситуацией.

Источники сообщили , что продажа беспилотников General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом, добавив, что существует также риск изменения политики в последнюю минуту, что может разрушить план, рассматриваемый в Пентагоне в течение нескольких недель.

Украина использует несколько типов меньших беспилотных летательных систем малой дальности против российских сил, вторгшихся в страну в конце февраля.

Но "Серый орел" является прыжком в технологиях, поскольку он может летать до 30 часов и больше в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Grey Eagles является армейской версией более известного беспилотника Predator, который также может нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Продажа имеет большое значение, поскольку она впервые выводит на поле боя многократную американскую систему, способную наносить многочисленные глубокие удары против России.

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