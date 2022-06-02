Переход ВСУ на вооружение образца НАТО сохранит жизнь наших людей и наши территории, - Залужный провел переговоры с французским коллегой Бюркаром

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Поблагодарил коллегу и в его лице весь Французский народ за оказанную помощь и поддержку. Также выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине в результате российского обстрела французского журналиста Фредерика Леклерка.

Проинформировал визави о текущей оперативной обстановке, отметив, что боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Объяснил, что операции носят комплексный характер и требуют совмещения как оборонительных, так и наступательных действий. Однако противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТовского образца. Это сохранит жизнь наших людей и наши территории".

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