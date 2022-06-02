За 98 дней полномасштабного вторжения в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 1 июня в День защиты детей со своим традиционным вечерним обращением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечено: "За 98 дней полномасштабного вторжения в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей. И это только то, о чем мы знаем.

У нас пока нет всей информации с оккупированной территории. Но из того, что известно сегодня, – 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести.

243 ребенка! Вечная память каждому и каждой, чья жизнь была отнята российской войной против Украины!"

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