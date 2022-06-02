От ракетного удара россиян поражена железнодорожная инфраструктура. Бескидский тоннель не пострадал, - Укрзализныця

Сегодня ракетным ударом в очередной раз была повреждена железнодорожная инфраструктура Львовской железной дороги. Известно, что пострадавших среди железнодорожников нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Степень повреждений инфраструктуры выясняют специалисты, производится осмотр места ракетного удара. Известно, что задерживаются три пассажирских поезда, они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.

Также Александр Камышин подчеркнул, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности.

Позже в "Укрзализныце" назвали пассажирские поезда, задерживаемые из-за ракетного удара. Из графика прохождения выбились: №30 Ужгород-Киев; №13 Солотвино-Киев, 145 Львов-Ужгород.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 1 июня во Львовской области прогремели взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, в результате которого несколько человек получили ранения.