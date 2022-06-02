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Российские оккупанты обстреляли Святогорскую Лавру - погибли три монаха, еще трое получили ранения

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Российские оккупанты обстреляли Святогорскую Лавру - погибли три монаха, еще трое получили ранения
30 мая 2022 года в результате обстрелов города Святогорск (Донецкая область) было разрушение Свято-Успенской Святогорской лавры, есть жертвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (МП).

"30 мая во время боевых столкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской лавры. При обстреле погибли благочинный лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Йоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно", – сообщил митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, архимандрит Святогорской лавры.

Связь с лаврой уже долгое время отсутствует.

Как ранее сообщал Офис генпрокурора Украины, 4 мая в результате обстрела Свято-Успенской Святогорской лавры в Краматорском районе пострадали 7 человек.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    Олександр Бригинець

    @bryhynets

    ·
    7h

    І біда не не в тому, що Банкова лупить по Пороху… вони це завжди прямо чи приховано робили… а ми усі знаємо ціну цим потугам Біда в тому, що вони (а це усі спікери Банкової) фактично виправдовують Путіна, повторюючи його тези, що він війною ЗМУЩЕНИЙ був захищатися…
  • НБ
    Придурок, а хто ж створив цю армію яка наперекір зеленому гівну стала воювати за Україну так що ніяка агентура в апараті зечма не змогла її зупинити?
  • Andy S 89bd7d80
    Это - рашизм - православный фашизм, с благословения патриарха Кирилла.
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