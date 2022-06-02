В Минобороны Британии подтвердили, что передадут Украине ракетные системы MLRS М270, - CNN

Британия передаст Украине ракетные системы залпового огня MLRS M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км.

Об этом заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В заявлении министерства указано, что этот шаг был согласован с решением США предоставить Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

"Великобритания выступает на стороне Украины и играет ведущую роль в обеспечении ее героических войск жизненно важным оружием, необходимым им для защиты своей страны", - сказал Уоллес.

По мере того как меняется тактика России, должна меняться и поддержка Украины, подчеркнул он.

"Высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские войска используют без разбора, чтобы уравнять города с землей", - добавил британский министр.

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По его словам, украинские военные пройдут соответствующие учения в Британии, "чтобы эффективность пусковых установок была максимальной".