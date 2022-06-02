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В Минобороны Британии подтвердили, что передадут Украине ракетные системы MLRS М270, - CNN

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В Минобороны Британии подтвердили, что передадут Украине ракетные системы MLRS М270, - CNN
Британия передаст Украине ракетные системы залпового огня MLRS M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км.

Об этом заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В заявлении министерства указано, что этот шаг был согласован с решением США предоставить Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

"Великобритания выступает на стороне Украины и играет ведущую роль в обеспечении ее героических войск жизненно важным оружием, необходимым им для защиты своей страны", - сказал Уоллес.

По мере того как меняется тактика России, должна меняться и поддержка Украины, подчеркнул он.

"Высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские войска используют без разбора, чтобы уравнять города с землей", - добавил британский министр.

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По его словам, украинские военные пройдут соответствующие учения в Британии, "чтобы эффективность пусковых установок была максимальной".

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
  • Alex Sav 8157c114
    Британія і Америка-ось стовпи свободи і демократії
    Польща і Прибалтика-
    все остальне- ганси і жабоїди-дерьмо на лопаті
  • Vedana
    Чуєте, британці, а ви можете нам передати ще щось з більшою дальністю, нікого не питаючи і ні з ким не узгоджуючи ?

    Є у вас щось таке ?
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