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Продолжается переоснащение отдельных подразделений ВС Беларуси современными образцами вооружения и военной техники, - Генштаб

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Продолжается переоснащение отдельных подразделений ВС Беларуси современными образцами вооружения и военной техники, - Генштаб
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по населенным пунктам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", - отметили в Генштабе ВСУ.

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