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У нас каждый человек имеет значение, а россияне гибнут так, будто они не люди, а пыль под ногами хозяев России.

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У нас каждый человек имеет значение, а россияне гибнут так, будто они не люди, а пыль под ногами хозяев России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жизнь украинцев изменилась в военное время, однако в Украине каждый человек имеет значение, в отличие от принципов жизни оккупантов.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении в ночь на четверг, информирует Цензор.НЕТ.

"Все видят, что Россия несет Украине и что хочет принести в другие страны Европы. Полное пренебрежение к отдельным людям, к целым народам. Российское государство настолько не уважает даже собственных граждан, что они и не понимают, в чем вообще заключается ценность человеческой жизни" , – заявил глава государства.

Он отметил, что "российские солдаты убивают и гибнут сами так, как будто они не люди, а просто пыль под ногами хозяев России".

"Принципы нашей жизни совсем другие. И хотя жизнь с приходом военного времени изменилась, наши принципы остаются неизменными. Каждый человек имеет значение. Вот это главное, что отличает нас от оккупантов", - подчеркнул президент.

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Топ комментарии

  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Тільки щось життя Воїнів Азова,зелене чмо пустило під жорнова війни!
    Де,в якій країні світу,головнокомандувач здає в полон своїх бійців?
    Брешучи,називає це евакуацією!
    Тільки зелен мразі,можуть подавати законопроекти на розстріл своїх солдат в військовий час!
    Понабирали простітуток,та корабельних сосен в свою партію і вони керують Україною!
  • jklpqrs
    Тут надо задать вопрос: чия людина? Если людина коломойского, то да, имеет значение.
    Если простолюдина - то его надо рассматривать как гуся, которого нужно ощипать и при этом чтоб не сильно орал. Это, конечно, тоже важно, но все-же не настолько, как "людина коломойского".
  • саша паламарчук
    І Ярослав Журавель?
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