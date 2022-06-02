Оккупанты готовят обстрелы учреждений образования в Донецкой области. В российских пабликах сообщают, что там якобы "огневые позиции нацбатов", - Андрющенко
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Россияне готовят очередные обстрелы образовательных учреждений в Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Ночью появились массовые сообщения в российских пабликах об "обустройстве огневых позиций Нацбатальонов" в Донецкой области. А именно:
- Краматорск: Машиностроительный колледж, общеобразовательные школы #10 и #16;
-Славянск. Машиностроительный лицей.
"Будьте бдительны. Принимайте меры по безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах", - отмечает Андрющенко.