В результате агрессии РФ в Украине погиб 261 ребенок, более 460 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 2 июня 2022 года более 721 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 261 ребенок погиб и более 460 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"31 мая в результате обстрелов оккупантами с. Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень. В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом г. Мариуполь Донецкой области", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 184, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской области – 15.

Также читайте: Враг имел частичный успех при атаке на Камышевахе, от Нагорного и Белогоровки оккупанты отошли. Продолжается штурм Северодонецка, - Генштаб

Сообщается, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.