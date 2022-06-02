Литва подписала соглашение с Турцией о покупке беспилотника "Байрактар" для Украины

Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.

Об этом министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В Турции было подписано соглашение с президентом Турецкого оборонного агентства Исмаилом Демиром о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы. Этот договор открывает путь для закупки "Байрактара"", - написал Анушаускас.

По его словам, граждане Литвы собрали почти 6 млн евро за трое суток для покупки ударного дрона для нужд украинской армии.

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