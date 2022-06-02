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Литва подписала соглашение с Турцией о покупке беспилотника "Байрактар" для Украины

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Литва подписала соглашение с Турцией о покупке беспилотника "Байрактар" для Украины
Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.

Об этом министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В Турции было подписано соглашение с президентом Турецкого оборонного агентства Исмаилом Демиром о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы. Этот договор открывает путь для закупки "Байрактара"", - написал Анушаускас.

По его словам, граждане Литвы собрали почти 6 млн евро за трое суток для покупки ударного дрона для нужд украинской армии.

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Топ комментарии

  • Крэйда Гібсон
    А Игааарь Валерач сколько байрактаров купил для Украины кто-то в курсе?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Литовцям за підтримку України-черговий респект...
  • Pravda22 Pravda22
    Дуже гарна ініціатива і головне корисна. Дякуємо Литва! Можна запустити флешмоб, коли кожна країна збирає гроші, домовляється з Туреччиною про 1-5 байрактарів і відправляє їх в Україну.
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