Из-за ракетного удара по Львовщине 13 поездов задерживаются
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram УЗ.
Речь идет о следующих поездах:
№ 6 Ивано-Франковск - Запорожье
№ 18 Львов - Харьков
№ 37 Ужгород - Одесса
№ 13 Киев - Солотвино
№ 45 Ужгород - Харьков
№ 96 Рахов - Киев
№ 95 Киев - Рахов
№ 1 Ивано-Франковск — Харьков
№ 43 Ивано-Франковск - Киев
№ 14 Солотвино — Киев
№ 38 Одесса - Ужгород
№ 25 Рахов - Одесса
№ 29 Киев - Ужгород
Читайте на "Цензор.НЕТ": От ракетного удара россиян поражена железнодорожная инфраструктура. Бескидский тоннель не пострадал, - Укрзалізниця
Также сообщается, что сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
№ 6155 Львов - Лавочное
№ 6187 Львов - Мукачево
№ 6189 Львов - Лавочное - Чоп (в обратном направлении - до ст. Лавочное)
Кроме того, поезд №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.
"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железная дорога с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", - подчеркивают в "Укрзализныце".