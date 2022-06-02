Из-за ракетного удара по Львовщине 13 поездов задерживаются

В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram УЗ.

Речь идет о следующих поездах:

№ 6 Ивано-Франковск - Запорожье

№ 18 Львов - Харьков

№ 37 Ужгород - Одесса

№ 13 Киев - Солотвино

№ 45 Ужгород - Харьков

№ 96 Рахов - Киев

№ 95 Киев - Рахов

№ 1 Ивано-Франковск — Харьков

№ 43 Ивано-Франковск - Киев

№ 14 Солотвино — Киев

№ 38 Одесса - Ужгород

№ 25 Рахов - Одесса

№ 29 Киев - Ужгород

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Также сообщается, что сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

№ 6155 Львов - Лавочное

№ 6187 Львов - Мукачево

№ 6189 Львов - Лавочное - Чоп (в обратном направлении - до ст. Лавочное)

Кроме того, поезд №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.

"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железная дорога с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", - подчеркивают в "Укрзализныце".