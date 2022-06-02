Новости • Война

Из-за ракетного удара по Львовщине 13 поездов задерживаются

10 04615
Из-за ракетного удара по Львовщине 13 поездов задерживаются
В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram УЗ.

Речь идет о следующих поездах:

№ 6 Ивано-Франковск - Запорожье
№ 18 Львов - Харьков
№ 37 Ужгород - Одесса
№ 13 Киев - Солотвино
№ 45 Ужгород - Харьков
№ 96 Рахов - Киев
№ 95 Киев - Рахов
№ 1 Ивано-Франковск — Харьков
№ 43 Ивано-Франковск - Киев
№ 14 Солотвино — Киев
№ 38 Одесса - Ужгород
№ 25 Рахов - Одесса
№ 29 Киев - Ужгород

Читайте на "Цензор.НЕТ": От ракетного удара россиян поражена железнодорожная инфраструктура. Бескидский тоннель не пострадал, - Укрзалізниця

Также сообщается, что сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
№ 6155 Львов - Лавочное
№ 6187 Львов - Мукачево
№ 6189 Львов - Лавочное - Чоп (в обратном направлении - до ст. Лавочное)

Кроме того, поезд №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.

"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железная дорога с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", - подчеркивают в "Укрзализныце".

Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Yevhen Yasiura 0a71fcfe
    Питання в іншому, а для кого цей допис про затримку конкретних 13 поїздів? Для ворога, а може ще б дали дані станцій де вони у почекальні? Люди добрі, та війна ж. Москалі били для того, щоб припинити залізничне сполучення із Закарпаттям, яке межує із 4-а країнами Євросоюзу Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Польщею. Там все це добре знають, а тут ще їм дають 13 номерів поїздів, заходь в ГУГЛ, дивись відправки і будеш знати це скупчення. Москалі не такі дурні як їх нам показують арестовичі з геращенками. Не дай Боже ворог задумав ще ударити... Пора цензору таки ставити цензуру що можна публікувати , а що ні. Бо з такими "контролерами" можна все згубити і знищити.
  • Олег Шестакович
    Головне що ситуація повністю "контрольована" - жодної ракети яка пролетіла 1000!!! кілометрів не збили інакше вже б хвалились але ситуація "контрольована"!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости